Truffa agli anziani, Carabinieri di Piano di Sorrento arrestano un 37enne di Napoli

I Carabinieri di Piano di Sorrento hanno tratto in arresto un 37enne di Napoli accusato di truffa agli anziani. L’uomo aveva raggirato un anziano di Meta riuscendo a sottrargli la somma di circa 1.500 euro. Dopo una serie di articolate e complesse indagini, condotte dalla stazione dei Carabinieri di Piano di Sorrento agli ordini del Maresciallo Maggiore Antonio Russo, alle prime luci dell’alba di oggi sono scattate le manette ai polsi del 37enne napoletano. Al momento sono in corso ulteriori indagini per accertare eventuali collegamenti dell’uomo con la malavita locale.