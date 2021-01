Tramonti, toponomastica e posa numeri civici. Le precisazioni del sindaco Amatruda

Tramonti. Il sindaco Domenico Amatruda, con un post sulla pagina Facebook del Comune, rende noto: «Come avete potuto appurare, sul territorio comunale è in atto il rifacimento della toponomastica. In merito voglio fare alcune precisazioni, per rispondere e chiarire alcuni dubbi sollevati da più parti.

La numerazione civica, in base all’Art. 42 del D.P.R. n. 223/1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, box, garage, autorimesse, non escluse le grotte, baracche e simili se adibite ad abitazioni. Qualsiasi anomalia o errore saranno corretti senza costi aggiuntivi da parte della società incaricata dell’esecuzione del servizio.

Tramonti continua a crescere, nonostante il periodo non proprio felice, verso una costante ricerca del “decoro pubblico”, fatto di piccole azioni volte a migliorare sempre di più un territorio a vocazione turistica. Per questo motivo, abbiamo la necessità di agevolare il più possibile chiunque debba raggiungere il nostro paese, anche per motivi di urgenza sanitaria, utilizzando moderni sistemi di navigazione satellitare. Confido nella collaborazione di tutti voi nel comunicare eventuali anomalie e dubbi agli uffici preposti».