Tramonti, sindaco Amatruda: “Scuola ripartita in massima sicurezza”

Tramonti (Costiera amalfitana). A seguito dell’accertata positività di una mamma di due bimbi a Tramonti, abbiamo voluto sentire il sindaco Domenico Amatruda. Il sindaco ci ha spiegato che le lezioni in presenza a Tramonti sono partite nella massima sicurezza e attenzione. “La scuola una priorità e deve essere in sicurezza. Abbiamo ricominciato nella maniera più sicura possibile. Ci teniamo alla scuola in presenza, non solo perché è migliore rispetto alla dad, ma soprattutto per abbattere le barriere sociali. Ci stiamo impegnando al massimo per tutelare i ragazzi attraverso sanificazioni continue e tamponi”.

In merito al turismo e all’incontro che i sindaci della Costiera con l’Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci, ecco cosa ha detto Amatruda: “Ieri abbiamo avuto una riunione dove si è parlato di concretizzare un solo progetto per la Costiera amalfitana. Tutti i comuni devono cooperare in sinergia per creare una sola realtà”.