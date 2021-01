Tramonti: parte oggi lo screening per gli alunni del Pascoli

Tramonti (Costiera amalfitana). Comincia oggi lo screening per gli studenti dell’Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli in vista della riapertura della scuola. “In vista della ripresa scolastica, come da comunicazione ricevuta per vie brevi, il Comune di Tramonti ha organizzato lo screening. Si invitano i Genitori in indirizzo a sottoporre gli alunni al tampone antigenico. Altresì è invitato ad effettuare il medesimo esame tutto il personale della scuola, Docente e non. Si indicano qui di seguito i giorni, gli orari, gli alunni e il personale che potrà eseguire il test in postazione drive in, ovvero dalla propria auto. Come in oggetto il tampone verrà eseguito presso USCA Porto Turistico di Maiori“, ha dichiarato il dirigente scolastico Milo.

Lunedì 4 gennaio 2020 dalle ore 10,00 alle ore 14,00: Tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia e della scuola primaria e 26 alunni della scuola secondaria di 1° grado il cui cognome risulti con la lettera A e con la lettera B.

Martedì 5 gennaio 2020 dalle ore 12,30 alle ore 14,30 : La rimanente parte degli alunni di scuola secondaria di 1° grado (dalla Lettera C alla lettera Z) e tutto il personale Docente e ATA. A tal fine il personale ATA in servizio il giorno 5 presso l’Istituto , al fine di poter effettuare il tampone, presterà servizio dalle ore 8,00 alle ore 12,30.