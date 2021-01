Tramonti, mamma positiva. Sospese lezioni per due classi

Tramonti (Costiera amalfitana). Sospese le lezioni per due classe dell’infanzia e della primaria dopo che la mamma di due bambini è risultata positiva al Covid. La signora ha effettuato ieri il tampone al porto di Maiori. I figli e il marito per il momento risultano negativi al test.

Non appena avuta la notizia, quindi, il dirigente scolastico come da accordi con il sindaco Amatruda ha sospeso le lezioni per le classi frequentate dai due bambini.