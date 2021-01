Tramonti, il ricordo di Michelangelo Nasto per la scomparsa di Gennaro Vaccaro. Tramonti e la Costiera Amalfitana sono in lutto per la scomparsa di Gennaro Vaccaro. Riportiamo di seguito il ricordo di Michelangelo Nasto:

Gennarino era una persona dotata di grande umanità, difatti pochi anni dopo il trasferimento dal nord, i locali che poi sarebbero diventati l’attuale pizzeria furono usati per accogliere le persone del posto durante il terremoto del 1980.

La pizzeria Vaccaro è stato un ritrovo per intere generazioni di ragazzi di Tramonti, tanti sono i ricordi che legano a Gennaro, un uomo umile, lavoratore instancabile che amava molto il suo Paese e che ha continuato a curare la sua terra. Gennaro è stato un maestro della pizza, in tanti dalle zone limitrofe vengono a mangiare da sempre alla Pizzeria Vaccaro. Mancherà a tutti, era una persona molto affabile. È un’icona di Tramonti.