Tramonti, 3 nuovi casi di Coronavirus. Sale a 10 il totale degli attualmente positivi

Tramonti. Il Comune, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: “Tra ieri e oggi sono stati effettuati gli screening su studenti docenti, personale ATA e operatori di trasporto scolastico, in vista del rientro in classe previsto per l’11 gennaio. Di tutti i circa 370 tamponi antigenici effettuati dobbiamo segnalare un solo esito positivo. Sottoposto a tampone molecolare di verifica, il bambino è asintomatico e sta osservando la quarantena insieme alla famiglia. Contestualmente ci sono stati comunicati altri due casi di positività, nessuno dei due legato ai precedenti, entrambi sintomatici. Immediatamente sono state attivate le operazioni di tracciamento dei contatti. Il totale dei positivi sul territorio, dunque, sale a 10.

In linea col resto della Costiera amalfitana, anche a Tramonti si sta verificando un rialzo dei contagi. È per questo che vi chiediamo di non abbassare la guardia. Ormai le regole da rispettare le avete bene in mente: distanziamento sociale, mascherina e lavaggio frequente delle mani. Soltanto così potremo superare anche questa ondata indenni!”.