Tramonti, 2 nuovi casi di Coronavirus. Salgono a 15 gli attualmente positivi

Il Comune di Tramonti, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: “Anche stasera dobbiamo annunciarvi 2 nuovi casi di positività, uno dei quali legato a contagi precedenti e quindi già osservante la quarantena precauzionale, ma asintomatico. Immediatamente sono state attivate le procedure di tracciamento. Purtroppo dobbiamo annunciare che uno dei contagiati, un anziano con sintomi respiratori, è stato ospedalizzato. A lui auguriamo di riprendersi presto. Il totale dei positivi sul territorio, dunque, sale a 15.

In linea col resto della Costiera amalfitana, anche a Tramonti si sta verificando un rialzo dei contagi. È per questo che vi chiediamo di non abbassare la guardia. Ormai le regole da rispettare le avete bene in mente: distanziamento sociale, mascherina e lavaggio frequente delle mani. Bisogna proteggere soprattutto i nostri cari anziani, che non possono pagare il prezzo della vita a causa di un contagio portato loro da fuori. Puntualizziamo ancora una volta che chi è stato individuato quale contatto da sottoporre a tampone deve rimanere in quarantena in attesa del test e del suo esito. Anche chi non è positivo ma convive con un contagiato, deve rimanere a casa perché nel frattempo potrebbe positivizzarsi e portare il Covid-19 in giro”.