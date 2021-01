Tramonti, 2 nuovi casi di Coronavirus e 2 guariti. Sono 15 gli attualmente positivi

Il Comune di Tramonti rende noto che si registrano 2 nuovi casi di positività, entrambi sintomatici. Immediatamente sono state attivate le procedure di tracciamento per effettuare quanto prima i tamponi ai contatti. Arriva anche la bella notizia della guarigione di 2 cittadini. Contestualmente si rende noto il decesso nella giornata di ieri dell’uomo ospedalizzato quattro giorni fa. Alla sua famiglia il sindaco e l’amministrazione comunale porgono il più sentito cordoglio, ricordando a tutti i cittadini quanto sia importante proteggere gli anziani. Il totale dei positivi sul territorio, dunque, scende a 15, di cui 7 sono sintomatici.

Quanto alla situazione scolastica il Comune comunica che è tutto sotto controllo: da lunedì torna in presenza la classe seconda che venerdì ha fatto la Dad in via precauzionale, perché fortunatamente l’esito del test dell’alunno rientrato nella catena di contagi è risultato negativo. Quanto alla classe d’asilo, il bambino dovrà ripetere il test per esito incerto.

Si ribadisce ancora una volta l’importanza di non abbassare la guardia. Ormai le regole da rispettare sono ben note: distanziamento sociale, mascherina e lavaggio frequente delle mani.

Si precisa nuovamente che chi è stato individuato quale contatto da sottoporre a tampone DEVE RIMANERE A CASA in attesa del test e del suo esito.