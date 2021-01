Tragedia nel veneziano: madre e figlio morti a distanza di 5 giorni per Covid

Covid, madre e figlio morti a distanza di 5 giorni nel veneziano. Grave anche il padre e marito delle due vittime, appena uscito dalla terapia intensiva. Prima la madre, poi il figlio, entrambi stroncati dal Covid. Teatro dell’ennesima tragedia familiare durante la pandemia è Cavallino-Treporti, poco fuori Venezia, che piange Jacopo Zanella, 35enne morto venerdì sera per Covid, a 5 giorni di distanza dalla mamma Mariella Lazzarini (65). Entrambi ricoverati al covid hospital di Jesolo, si sono progressivamente aggravati. In ospedale, per lo stesso virus, anche il padre e marito, Giorgio Zanella.

La notizia della morte di madre e figlio, riporta il Gazzettino, ha scosso la comunità. Sabato scorso nella chiesa di Santa Maria Elisabetta a Cavallino si è svolto il funerale della donna; quello di Jacopo, che soffriva di alcune patologie, è stato fissato per martedì, nella stessa parrocchia. Iscritto all’associazione “Ci Siamo anche noi”, il 35enne frequentava il centro diurno Airone di Treporti. Attivi nell’associazione anche i genitori. “Jacopo è volato via per raggiungere la mamma – hanno detto dal sodalizio – ci lascia con il cuore che urla. Ora ci prenderemo cura noi del suo papà”, appena uscirà dalla terapia intensiva.