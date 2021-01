Tragedia a Castellammare di Stabia, trentenne tra le fiamme: perde la vita in ospedale. Drammatico inizio del nuovo anno per una famiglia di Castellammare di Stabia: una giovane di 31 anni, avvolta dal fuoco, è stata trovata in fin di vita nel giardino di casa sua, nella periferia di Castellammare. Non appena si è resa conto di ciò che stava accadendo, la madre della ragazza ha chiamato i soccorsi: dopo il trasporto d’urgenza in ambulanza al centro Grandi ustionati dell’Ospedale Cardarelli di Napoli, gli operatori del 118 hanno richiesto l’intervento delle forze di polizia nel disperato tentativo di salvarle la vita.

Giunti a Napoli, la situazione della donna è velocemente precipitata: troppo gravi le ustioni, che le hanno danneggiato gli organi vitali. Non c’è stato, purtroppo, nulla da fare: la ragazza ha perso la vita in ospedale.

È ora stata aperta un’inchiesta da parte della polizia per capire cosa sia accaduto. La giovane donna viveva una situazione difficile in una famiglia segnata già da un’ulteriore tragedia. Non si esclude che possa essersi trattato di un gesto estremo.