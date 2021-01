Tortorella, medico di Maiori, intervistato da Positanonews. Al lavoro con l’Usca anche a Positano: “La situazione non è drammatica, ma facciamo attenzione”. Sale la preoccupazione per una possibile terza ondata del Coronavirus: come ci aspettavamo, infatti, dopo le feste di Natale e di Capodanno c’è stato un nuovo incremento dei contagi tra i comuni della Divina. Il coronavirus Covid-19 stava quasi per essere debellato, almeno dai dati, con tanti comuni Covid free come Positano, Minori, Cetara, ma ora affrontiamo di nuovo un aumento dei casi da Maiori a Positano e a Ravello anche un consigliere comunale è contagiato.

Positanonews ha intervistato Tortorella, medico di Maiori, al lavoro con l’Usca anche a Positano e negli altri comuni della Costiera Amalfitana.

“Diciamo che per ora la situazione è sotto controllo, però ovviamente ci sono state le feste e quindi bisogna valutare ancora nel corso dei prossimi giorni. Ci sono stati anche dei piccoli focolai, ma ripeto, è tutto sotto controllo al momento. Non è una situazione drammatica, ma bisogna stare a casa e non uscire, non fare assembramenti né dentro né fuori casa”.