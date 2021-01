Torna questa sera Sentieri Azzurri, la trasmissione sul calcio e su Agerola condotta dal direttore Angelo Pompameo in onda su Tv Luna il martedì sera alle ore 21.00. Il ritorno in campo della SSC Napoli dopo la pausa natalizia è avvenuto all’insegna della discontinuità. Alla roboante vittoria sul Cagliari Calcio hanno fatto seguito prima lo scivolone casalingo con lo Spezia Calcio e poi la sofferta, ma preziosa, vittoria con l’ Udinese Calcio 1896 all Dacia Arena che ha consentito alla squadra di #Gattuso di restare agganciata al treno Champions. E domani la sfida all’ Empoli FC valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

#SentieriAzzurri è inoltre una vetrina su Agerola, sulle sue bellezze paesaggistiche e sulla bontà del paniere gastronomico che non teme rivali non solo in Campania. Una tradizione gastronomica di eccellenza costruita nel corso dei secoli e custodita dal Campus Principe di Napoli, tempio dei sapori e sede dell’Università del Gusto.

Questo e tanto altro nella puntata di stasera

In studio

Luca Mascolo – Sindaco di Agerola

Pino Taormina –

Il Mattino

Maurizio Nicita –

La Gazzetta dello Sport

Marco Giordano –

Radio Punto Nuovo

Gradito il ritorno del Consigliere Regionale

Mario Casillo