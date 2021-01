Torna a sorridere la Juve Stabia che al Menti di Castellammare batte la Vibonese per 2-0. Poche le emozioni a inizio di gara ma a partire bene sono poi gli ospiti che sfiorano più volte la rete del vantaggio arrivando a colpire anche un palo con Ciotti. La Juve Stabia subisce molto senza riuscire a proporre trame pericolose. Ma, alla mezz’ora del primo tempo cambia la scena: Sciacca commette fallo su Esposito e per l’arbitro Zamagni non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Berardocco sul dischetto non sbaglia! Le Vespe prendono coraggio e al 42′ trovano il goal del raddoppio con Borrelli. Poco male anche nel secondo tempo dove gli ospiti provano a costruire le azioni e i padroni di casa ripartono con il contropiede. Possesso palla prolungato della Vibonese, ma sterile. Si arriva così al triplice fischio finale: Juve Stabia-Vibonese 2-0, gli stabiesi vincono ed escono dalla crisi. Prossimo appuntamento per la compagine gialloblù mercoledì 3 febbraio alle 20:30 contro l’ostico Catania.

Juve Stabia – Vibonese 2-0

JUVE STABIA (3-5-2): Russo, Mulè, Troest, Esposito; Garattoni (42’st Iannoni), Vallocchia, Berardocco (42’st Bovo), Scaccabarozzi, Rizzo; Fantacci (23’st Mastalli), Borrelli (26’st Ripa). A disp. Tomei, Lazzari, Elizalde, Guarracino, Oliva. All. Padalino

VIBONESE (3-5-2): Marson, Bachini (6’st Spina), Redolfi, Sciacca; Ciotti (24’st Fomov), Laaribi, Vitiello (25’st Parigi), Tumbarello, Rasi; Berardi (35’st Mancino), Plescia. A disp. Mengoni, La Ragione, Falla, Leone, Ambro, Di Santo, Riga. All. Galfano

ARBITRO: Zamagni di Cesena (Allocco di Bra e Toce di Firenze; 4°ufficiale Leone di Barletta).

MARCATORI: 32’pt Berardocco rigore, 41’pt Borrelli

NOTE: gara a porte chiuse. Ammoniti: Troest, Esposito, Fantacci (JS), Sciacca, Bachini, Plescia

(V). Angoli: 3-6. Rec. 1’pt e 3’st