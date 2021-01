Tombola! Ecco il significato di ogni numero . Il attesa della tombolata online con Pako a Positano

Forse pochi sanno che la tombola napoletana ha origini antichissime. Oramai da Napoli e la Campania è usata in tutto il mondo, ma è nata qui da noi .

Nasce, infatti, nel 1734 per una diatriba sorta tra il re Carlo III di Borbone, che era deciso ad ufficializzare il gioco del lotto nel Regno, perchè se fosse rimasto clandestino avrebbe sottratto introiti alla casse dello Stato, ed il frate domenicano Gregorio Maria Rocco, che riteneva il gioco del lotto un amorale e ingannevole diletto per i suoi fedeli.

Alla fine riuscì a spuntarla il re, ma a patto che nella settimana delle festività natalizie il gioco venisse sospeso perchè il popolo non doveva distrarsi dalle preghiere.

Il popolo che non voleva rinunciare a giocare si organizzò in un altro modo: i novanta numeri del lotto furono racchiusi in un “panariello” di vimini e furono disegnati i numeri su delle cartelle, così la fantasia popolana trasformò un gioco pubblico in un gioco a carattere familiare.

Il nome tombola deriva dalla forma cilindrica del pezzo di legno dove è impresso il numero e dal rumore che questo fa nel cadere sul tavolo dal panariello, che una volta aveva la forma del tombolo.

Ai novanta numeri del gioco furono dati significati diversi, che variano da regione a regione; quelli della tombola napoletana sono quasi tutti allusivi e talvolta scurrili.



Molto famose a Napoli sono le tombolate dei “femminielli” dei vicoli dei quartieri popolari della città.

Ci sono significati particolari ai numeri che possono essere contestualizzati e personaggi unici che poi li adattano. A Positano Clementina, ma sopratutto Pako , Pasquale Cocorullo, è diventato famosissimo per le sue tombolate ora online, con la Croce Rossa e il patrocinio del Comune di Positano, la prossima il 5 gennaio.

Ecco di seguito i numeri e il loro significato:

1 L’Italia

2 ‘ A criatura (il bimbo)

3 ‘A jatta (il gatto)

4 ‘O puorco (il maiale)

5 ‘A mano (la mano)

6 Chella che guarda ‘nterra (organo sessuale femminile)

7 ‘A scuppetta (il fucile)

8 ‘A maronna (la madonna)

9 ‘A figliata (la prole)

10 ‘E fasule (i fagioli)

11 ‘E surice ( i topi)

12 ‘E surdate ( i soldati)

13 Sant’ Antonio

14 ‘O mbriaco (l’ubriaco)

15 ‘ O guaglione (il ragazzo)

16 ‘O culo (il deretano)

17 ‘A disgrazia (la disgrazia)

18 ‘O sanghe ( il sangue)

19 ‘ A resata (la risata)

20 ‘A festa (la festa)

21 ‘A femmena annura (la donna nuda)

22 ‘O pazzo (il pazzo)

23 ‘O scemo (lo scemo)

24 ‘E gguardie (le guardie)

25 Natale

26 Nanninella (diminuitivo del nome Anna)

27 ‘ O cantero (il vaso da notte)

28 ‘E zzizze (il seno)

29 ‘O pate d”e criature (organo sessuale maschile)

30 ‘E palle d”o tenente ( le palle del tenente- riferito all’organo sessuale maschile)

31 ‘O padrone ‘ e casa (il proprietario di casa)

32 ‘O capitone (il capitone)

33 Ll’anne ‘ e Cristo (gli anni di Cristo)

34 ‘A capa (la testa)

35 L’aucielluzzo (l’uccellino)

36 ‘ E castagnelle ( sorta di petardi )

37 ‘O monaco (il frate)

38 ‘E mmazzate (le botte)

39 ‘A funa ‘nganna (la corda la collo)

40 ‘A paposcia (ernia inguinale)

41 ‘O curtiello (il coltello)

42 ‘O ccafè (il caffè)

43 ‘A femmena ‘ncopp” o balcone (la donna al balcone)

44 ‘E ccancelle (il carcere)

45 ‘O vino (il vino)

46 ‘E denare (i denari)

47 ‘O muorto (il morto)

48 ‘O muorto che parla (il morto che parla)

49 ‘O piezzo ‘ e carne (il pezzo di carne)

50 ‘O ppane (il pane)

51 ‘O ciardino (il giardino)

52 ‘A mamma (la mamma)

53 ‘O viecchio (il vecchio)

54 ‘O cappiello (il cappello)

55 ‘A museca (la musica)

56 ‘A caruta (la caduta)

57 ‘O scartellato (il gobbo)

58 ‘O paccotto (liimbroglio)

59 ‘E pile (i peli)

60 Se lamenta (si lamenta)

61 ‘O cacciatore (il cacciatore)

62 ‘O muorto acciso (il morto ammazzato)

63 ‘A sposa (la sposa)

64 ‘A sciammeria (la marsina)

65 ‘O chianto (il pianto)

66 ‘E ddoie zetelle (le due zitelle)

67 ‘O totano int”a chitarra (il totano nella chitarra)

68 ‘A zuppa cotta (la zuppa cotta)

69 Sott’e’ncoppo (sottosopra)

70 ‘O palazzo (il palazzo)

71 L’ommo ‘e merda (l’uomo senza princìpi)

72 ‘A meraviglia (la meraviglia)

73 ‘O spitale (l’ospedale)

74 ‘A rotta (la grotta)

75 Pullecenella (Pulcinella)

76 ‘A funtana (la fontana)

77 ‘E diavule (i diavoli)

78 ‘A bella figliola (la bella ragazza)

79 ‘O mariuolo (il ladro)

80 ‘A vocca (la bocca)

81 ‘E sciure (i fiori)

82 ‘A tavula ‘mbandita (la tavola imbandita)

83 ‘O maletiempo (il maltempo)

84 ‘A cchiesa ( la chiesa)

85 Ll’aneme ‘o priatorio (le anime del purgatorio)

86 ‘A puteca (il negozio)

87 ‘E perucchie (i pidocchi)

88 ‘E casecavalle (i caciocavalli)

89 ‘A vecchia (la vecchia)

90 ‘A paura (la paura)

Non resta che agitare il “panariello” ed esclamare: tombola!!