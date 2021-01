The Prestige: ecco come Christopher Nolan convinse David Bowie a partecipare al film. Stando ad alcune indiscrezioni, inizialmente David Bowie rifiutò la parte di Nikola Tesla, quando questa gli fu offerta dai produttori di The Prestige. Nonostante il rifiuto iniziale, Christopher Nolan e suo fratello Jonathan erano più che certi di non poter affidare a nessun altro il ruolo complesso e carismatico dell’inventore, fisico ed ingegnere elettrico serbo.

Per questo motivo, dopo una lunga discussione con il fratello, Christopher Nolan decise di prendere un aereo per incontrare Bowie in persona: gli confidò che la sua leggendaria fama e la sua personalità eccentrica avrebbero reso credibile l’idea che Tesla fosse stato in grando di costruire un dispositivo di clonazione. Insomma, qualcosa che sarebbe stato impossibile con qualsiasi altro attore. Sentito ciò, David Bowie si sentì talmente lusingato da cambiare idea ed accettare la parte.

Su Rotten Tomatoes The Prestige ha un punteggio di approvazione del 76% sulla base di 202 recensioni, con un punteggio medio di 7,1 / 10. Il consenso critico del sito web recita: “Pieno di colpi di scena la pellicola non smette mai di sfidare il pubblico. Tralasciando per un attimo i protagonisti c’è da aggiungere anche che la performance di David Bowie è semplicemente strabiliante.”