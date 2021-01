Tamponi molecolari per le farmacie della Costa d’Amalfi. Si parte da domani

Tamponi molecolari per le farmacie della Costa d’Amalfi. Martedì 26 gennaio dalle ore 9.00 alle 14.00 i farmacisti della Costiera amalfitana, da Vietri sul Mare a Positano, impegnati sul territorio con le farmacie e parafarmacie, potranno sottoporsi a tampone molecolare in modalità drive, presso il porto di Maiori. Ciò è stato possibile grazie alla sensibilità dell’USCA Costa D’Amalfi, dell’Esercito e della Protezione Civile che hanno subito accolto l’istanza dei farmacisti, operatori sanitari, che hanno sempre operato ininterrottamente dal primo lock down.

“Un atto dovuto sia a tutela del servizio farmaceutico territoriale che in questo territorio svolge, più che mai, un importante ruolo di assistenza primaria come porta di accesso al SSN. A nome dei colleghi Sindaci, ringrazio per l’interessamento dimostrato, continuando e garantendo il nostro massimo impegno al servizio della collettività”, ha dichiarato in unta nota il Delegato alla Sanità Andrea Reale, anche sindaco di Minori.