Tabella Covid Costiera amalfitana, Ravello ancora 36 contagiati a Praiano altri 4 guariti. Cetara, come previsto da Gerardo Russomando sulle colonne di Positanonews, rimane a contagi zero. Russomando non ha capacità divinatorie, ma semplicemente ha messo in evidenza un rapporto elementare, con i tamponi si delimita il contagio per coronavirus Covid-19, non fantasie, ma fatti e dati scientifici. Ai cetaresi va detto anche che sono stati anche prudenti visto che sono circondati dopo il boom di contagi a Maiori e Vietri sul mare. La Città della Musica è l’unica che ha numeri rilevanti che superano l’1 per cento della popolazione oltre ad avere il maggior numero di contagiati in assoluto.