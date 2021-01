Tabella Covid Costiera amalfitana, boom di guariti a Minori poi Furore e Praiano. Ravello ancora 35 positivi. Ben otto guariti a Minori la notizia migliore della giornata in Costa d’ Amalfi, poi finalmente la situazione si sblocca anche a Furore e Praiano , 4 guariti per comune, come Positanonews ha già anticipato, è arrivati a soli due contagiati, con Positano ferma a soli 5 contagiati. 16 guariti in tutto oggi e un solo positivo in più ad Amalfi. Alla fine i contagiati sono 106. L’unica situazione di rilievo rimane quella della Città della Musica con 35 contagiati cin una percentuale sulla popolazione di più dell’1 per cento, più del triplo rispetto la medua degli altri comuni

Dopo il Natale la situazione sembra contenersi, Cetara, come aveva previsto Russomando, grazie a una campagna di tamponi è rimasta a zero contagi per Coronavirus Covid-19. Chiaro e indiscutibile a questo punto che solo facendo tamponi e circoscrivendo i positivi viene circoscritta anche la pandemia e questo virus fermato nella sua diffusione, non certo chiudendo cimiteri, chiese e scuole.