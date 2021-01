Sventato un attacco hacker a Capri

Attacchi hacker, parte da Capri la protezione degli di utenti. Un’operazione pirata che ha aggredito nei giorni scorsi il mondo della telefonia è stata “sventata” dalla delegazione isola di Capri dell’Unione Nazionale Consumatori che ha fatto partire il presidente nazionale dell’Unione, Massimiliano Dona, a difesa di due milioni di utenti e dei relativi dati personali.

L’assalto, infatti, è stato scoperto sulla terra dei Faraglioni «con relativo furto di generalità – ha spiegato il delegato isolano dell’Unione Nazionale Consumatori Teodorico Boniello – dati personali e, prevalentemente, di dati tecnici delle sim. Stiamo verificando in che maniera agire». A Capri la segnalazione ha fatto partire una “macchina” a tutela e protezione di circa due milioni di persone.

«Ci è stata segnalata una situazione di disagio ed elevato rischio per gli utenti HO Mobile, a seguito di un attacco hacker – spiega Boniello illustrando il suo tempestivo intervento da Capri – e ho inviato il tutto al presidente Massimiliano Dona. Nel frattempo abbiamo consigliato di cambiare sim per evitare clonazioni visto che si potrebbe avere accesso alle credenziali dei siti di ecommerce con il recupero password. Il rischio è la clonazione delle stesse per poi accedere a portali, come Amazon, Paypal, e quant’altro, richiedendo le proprie chiavi di accesso. Sul caso nazionale, abbiamo sollecitato la sede centrale – continua Teodorico Boniello – per avviare le opportune verifiche a tutela dei cittadini coinvolti. Consigliamo, a scopo cautelativo, di sostituire la vecchia sim». E nel suo intervento il presidente nazionale dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona ha tra l’altro chiesto lumi all’azienda sulla tempistica.