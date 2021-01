Strumenti elettromedicali, il noleggio presso la Farmacia Elifani a Meta.

Sono diversi i dispositivi elettromedicali che di cui si può disporre, a condizioni economiche vantaggiose, presso la Farmacia Elifani a Meta (Na). Si tratta di bilancia pesa bimbi, tiralatte elettrico Medela, portaflebo e aspiramuco elettrico.

La bilancia pesa bimbi consente di poter avere a casa uno strumento professionale per monitorare quotidianamente il peso del piccolo nascituro e seguire il suo sviluppo. Il tiralatte elettrico, invece, consente di estrarre il latte materno per poter garantire un’alimentazione adeguata al bambino, specialmente nelle condizioni di carenza. Quanto alla piantana portaflebo, essa consta di uno strumento professionale di cui dotarsi nei casi di necessità. Infine, l’aspiramuco elettrico, consente di poter estrarre muchi in maniera veloce ed igienica. Quest’ultimo dispositivo prevede l’uso di beccucci usa e getta a tutela dell’igiene e della sicurezza nell’utilizzo.

È utile evidenziare che la modalità del noleggio, a differenza dell’acquisto, consente di restituire il dispositivo nel momento in cui non è più utile, evitando dunque di dover introdurre nell’ambiente domestico oggetti che in futuro non troveranno più utilità. Tale modalità, inoltre, consente di venire incontro ad esigenze di consumo ed ambientali, scongiurando un impatto negativo sull’ecosistema dovuto dalla presenza di materiali non più necessari che in futuro è necessario smaltire.

Un ulteriore vantaggio del noleggio è che, al momento del bisogno, si può disporre sempre dell’ultima versione dello strumento presente in commercio. Per maggiori informazioni sulle modalità del noleggio è possibile contattare la Farmacia Elifani a Meta (Na), al numero 0818786605, oppure recarsi direttamente al banco e parlare con uno dei farmacisti disponibili.