Stasera in tv, C’è posta per te su Canale 5: Can Yaman tra gli ospiti. Anticipazioni

Sabato 9 gennaio torna l’appuntamento con C’è posta per te. Tra gli ospito di Maria De Filippi ci saranno Sabrina Ferilli, Luca Argentero e Can Yaman. L’attore turco e la star di Doc – Nelle tue mani, saranno insieme nel nuovo progetto Lux Vide: ‘Sandokan’. Crediti foto@press Mediaset, @REd Communications, @kikapress Music: «Summer» from Bensound.com