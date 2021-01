Stamane la riapertura delle scuole dopo 4 mesi di D.A.D.

Riceviamo e pubblichiamo.

Genitori che fanno la:”corsa alla scuola”! ma la sicurezza dei nostri ragazzi dov’è? All’Istituto Comprensivo Statale R.Bracco di Napoli, una sola classe non è entrata, la 3aC, i genitori non hanno ritenuto il caso che i figli si precipitassero in classe,visti anche gli ultimi eventi accaduti nei giorni scorsi in città, infatti, in alcune scuole si sono verificati focolai di Covid.

Aule con 15 ragazzi più insegnanti, obbligo di mascherina e di non muoversi dal banco per 6 ore, finestre aperte con questo freddo per far passare l’aria (giustamente), ma Voi un nipote, un figlio lo avreste mandato a scuola in queste condizioni?

I medici stessi sconsigliano un ritorno in classe in questo che è il periodo di influenza, per non parlare dei ragazzi con patologie, mandarli è rischioso.

Dobbiamo ringraziare quel gruppo di genitori che si sono appellati al T.A.R. per far riaprire le scuole nonostante il Governatore della Campania Vincenzo De Luca più volte ha spiegato il motivo delle sue scelte, ovvero facendo le cose con calma e in sicurezza.

I genitori ritengono opportuno continuare la D.A.D poichè attualmente non ci sono le condizioni per un rientro sicuro in classe.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews