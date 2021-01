Sport, il nuovo Dpcm blocca ancora lo sport: piscine e palestre chiuse fino al 5 marzo, dilettanti e giovanili sempre fermi

Il nuovo Dpcm rimarrà operativo fino al 5 marzo e per lo sport non cambia praticamente niente. Rimangono chiuse palestre e piscine, anche se si parla di una possibile novità a partire dalla prossima settimana, quando il Cts potrebbe approvare le nuove proposte avanzate dal Ministero dello Sport concedendo il via libera almeno alle lezioni individuali. Stop anche agli impianti di sci e come logica conseguenza non ci sono passi in avanti neppure per un’eventuale riapertura dei campionati dilettantistici. Discorso differente invece per i tornei e le manifestazioni “di interesse nazionale” che tornano a muovere i primi passi dopo un lungo blocco. Questo fine settimana ripartirà il campionato Primavera 2 di calcio (fra sette giorni via anche alla Primavera 1), il 23 gennaio inizieranno le partite della Serie B di pallavolo, mentre per quanto riguarda il basket non è ancora stata definita una data per la palla a due di Serie C Gold, C silver e B femminile oltre ai tornei giovanili nazionali.