Spezia, Chisoli: ”A Napoli ci auguriamo di onorare l’impegno”

Spezia – Chisoli: ”Per me l’Inter è davvero molto forte e solida. Ma mi hanno impressionato anche la Roma ed il Napoli”

Stefano Chisoli, Presidente dello Spezia, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di radio Kiss Kiss Napoli: “Sapevamo che avremmo avuto questi momenti di difficoltà, però dal punto di vista del gioco sono soddisfatto. A Napoli ci auguriamo di onorare l’impegno, mercoledì al Maradona faremo di tutto per fare bella figura. Ogni volta che facciamo i tamponi ho sempre l’ansia di trovare dei positivi nel gruppo, anche adesso purtroppo abbiamo dei contagiati al covid però fortunatamente stanno bene e speriamo di recuperare tutti nel minor tempo possibile.

Ogni partita in serie A è una battaglia, sono contento di come stiamo affrontando questo torneo. Il mercato? Stiamo facendo delle valutazioni dal punto di vista tecnico, stiamo recuperando Galabinov, ma è ovvio che faremo qualcosa per aumentare il tasso di esperienza.

In effetti quest’anno la serie A sta cambiando anche al vertice rispetto alla solita egemonia bianconera, per me l’Inter è davvero molto forte e solida. Ma mi hanno impressionato anche la Roma ed il Napoli”. Conclude Chisoli.