Spaccio in Penisola sorrentina: ai domiciliari le pusher Lucia e Franca

Spaccio in Penisola sorrentina: ai domiciliari le due pusher Lucia e Franca.

Sono state fermate a Meta il 30 dicembre scorso. Avrebbero violato la zona rossa partendo da Torre Annunziata per consegnare una dose di cocaina ad una cliente del posto. Ieri, a tre settimane dall’arresto, per Lucia Milano e Franca Perrotti, entrambe di Torre Annunziata, si sono aperte le porte del carcere femminile. Il tribunale del Riesame di Napoli, accogliendo la richiesta dell’avvocato Mauro Porcelli, legale delle due sospettate, ha concesso ad entrambe la misura più mite degli arresti domiciliari.

Le donne vennero fermate a Meta dai carabinieri pochi istanti dopo aver consegnato una dose di cocaina alla cliente. Le presunte spacciatrici, come accertato dagli investigatori, si sarebbero accordate con la consumatrice di stupefacenti attraverso alcuni messaggini su WhatsApp. Nel borsello di una delle due i carabinieri, nel corso del controllo, hanno rinvenuto e sequestrato anche altre dosi di cocaina sia all’interno del borsello e del reggiseno. Per entrambe le sospettate è stato convalidato il fermo e il giudice ha applicato la misura cautelare degli arresti in carcere. Nei giorni scorsi la svolta, con la decisione del Riesame di spedire entrambe agli arresti domiciliari.