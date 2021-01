SOS animali Positano. Nel 2020, 65 adizioni e 62 sterilizzazioni . Ieri nella cittadina della Costiera amalfitana l’associazione che si occupa degli animali nella perla della Costiera amalfitana ha fatto un resoconto delle proprie attività

” In 6 mesi abbiamo raggiunto questi traguardi: adozioni dal Rifugio 65, sterilizzazioni (da settembre a novembre) dei gatti di strada di Positano (Via dei Coralli, via Boscariello) e Montepertuso (P.zza Cappella e via Tagliata) 25, interventi in costiera a seguito di segnalazioni 62.

Questi per noi non sono solo numeri, ma storie che vi abbiamo raccontato tramite il sito ed i social in tempo reale. Tutte ci hanno commosso o segnato ed a loro modo, ci hanno fatto comprendere quanto sia bello amare gli animali ed agire a loro favore.

Tutto ciò, è frutto dell’aiuto e del lavoro di moltissime persone che vorremmo ringraziare dal profondo del nostro cuore, partendo dalle fondatrici e dai volontari dell’associazione..”