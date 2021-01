Sorrento, via Capo chiusa anche oggi: la riapertura domani. Anche oggi via Capo resta chiusa: la strada che collega Sorrento a Massa Lubrense ed alla zona collinare di Sant’Agata sui due Golfi, molto trafficata e percorsa quotidianamente da centinaia di veicoli, è interrotta nel tratto tra l’hotel Capodimonte ed il viadotto che sormonta il rivolo Neffola. L’arteria è stata chiusa dopo che è stato lanciato l’allarme per la presenza di un grosso masso in bilico a circa 40 metri di altezza dalla sottostante via Capo.

Per evitare rischi per l’incolumità dei passanti il comando della polizia municipale di Sorrento, dopo il sopralluogo dei tecnici comunali e dei vigili del fuoco del distaccamento di Piano di Sorrento ha ordinato la chiusura di questo tratto di strada. I rocciatori sono entrati in azione in fretta, ma il tempo a disposizione non è bastato per completare l’intervento ancora una volta per le condizioni meteo ed allora tutto rinviato.

Si sperava che, nonostante l’allerta meteo, nel corso del pomeriggio di la strada sarebbe stata riaperta. Ebbene, però, questo non è accaduto. Sembrerebbe, infatti, che siano sorte altre problematiche: una volta giunti sul posto, i tecnici hanno rilevato una situazione più preoccupante di quanto apparso dal suolo.

Dunque, la ripresa della viabilità lungo via Capo è programmata per domani.