Sorrento, Via Capo chiusa al traffico veicolare e pedonale per un grosso masso pericolante

Sorrento. Via Capo chiusa al traffico veicolare e pedonale per la presenza di un grosso masso pericolare all’altezza dell’Hotel Capodimonte. La strada, che collega la città di Sorrento con Massa Lubrense e Sant’Agata sui due Golfi, resterà interdetta al traffico almeno fino a domani mattina quando dovrebbero essere effettuati i lavori di bonifica al costone roccioso. Sul posto la Polizia Municipale ed i Carabinieri di Sorrento per interdire il passaggio di veicoli e pedoni. Presenti anche i funzionari dell’ufficio tecnico comunale, i volontari della Protezione Civile ed i Vigili del Fuoco del distaccamento di Piano di Sorrento che stanno effettuando le prime valutazioni del rischio.