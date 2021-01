Sorrento. Tre anni fa ci lasciava Imposimato, il ricordo di Rosario Fiorentino

Tre anni fa ci lasciava un grande Magistrato . Un grande amico che amava Sorrento e la Pensi sola Sorrentina . Oggi come ieri è sempre ha onorato le Istituzioni ed è stato punto di riferimento di tante iniziative da metà anni 80 . Ho avuto l’onore di conoscerlo subito dopo l’assassinio di suo fratello militante sindacale per le lotte condotte in un territorio in cui lo Stato era assente o complice contro le inchieste e come rappresaglia nei suoi confronti per i duri colpi inferti ai clan. Rosario Fiorentino

Anche Positanonews condivide questo ricordo di una grande persona che abbiamo avuto l’onore di conoscere.