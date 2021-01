Sorrento, Tari: rata di gennaio rinviata al 30 aprile 

Sorrento. Rinvio della terza rata della Tari, la tassa sui rifiuti, dal 31 gennaio al 30 aprile 2021. E’ quanto deliberato dal consiglio comunale di Sorrento nel corso dell’ultima seduta.

Il provvedimento riguarda esclusivamente i contribuenti in regola con il versamento delle precedenti due rate, alla data del 31 gennaio 2021. “Un indirizzo, lo slittamento dei termini per il versamento, a favore dei contribuenti, dettato dall’emergenza sanitaria in atto – spiega il sindaco, Massimo Coppola – e che guarda in direzione dell’esigenza di contenere l’impatto economico negativo su cittadini ed imprese”.