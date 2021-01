Sorrento: state alla larga dalla balena morta! Potrebbe esplodere

Sorrento. Da alcuni giorni al porto giace il corpo della balena morta. L’avviso è di stare alla larga dal corpo perché potrebbe esplodere. A denunciare le possibili e tragiche conseguenze, gli artificieri che adesso sono sul posto.

Sapevi che è pericolosissimo stare vicino ad una balena morta? Le balene sono animali affascinanti, specie per le loro dimensioni. Potremmo facilmente passeggiare all’interno delle arterie di una balenottera azzurra. Per questo, quando una balena si spiaggia, si radunano folle di curiosi. Ma meglio non avvicinarsi troppo. Ecco perché.

Ciò che rende pericolosa la carcassa di una balena è che tende ad esplodere. Quando una balena muore, le sue interiora iniziano a decomporsi, rilasciando metano, un gas naturale altamente esplosivo. Gli spettatori rischiano non solo di trovarsi ricoperti di disgustosa poltiglia puzzolente, rischiano anche di ferirsi gravemente se qualche enorme trancio di interiora di balene li colpisce ad alta velocità.

– Come sappiamo, il processo di decomposizione avviene normalmente dopo la morte di qualsiasi creatura. Ma solo le balene esplodono come un vulcano, a causa della loro taglia monumentale. Più l’esemplare sarà grande, dalla pelle molto dura e dallo strato adiposo molto spesso, più la pressione dei gas interni sarà potente.