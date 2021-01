Sorrento. Si cambia la segretaria comunale, Donadio a Torre Annunziata e Sarno a Maiori. Coppola “Un concorso per il segretario”

Sorrento ( Napoli ). Si cambia la segretaria comunale, Donadio a Torre Annunziata e Sarno a Maiori. Coppola “Un concorso per il segretario”. Cambiamenti nell’amministrazione della Città del Tasso , il nuovo e dinamico sindaco Massimo Coppola , come succede con le nuove amministrazioni, non solo cambia la segretaria comunale, professionista di valore che però rappresenterebbe la continuità con la precedente amministrazione di Peppino Cuomo, ha intenzione anche di rivoluzionare gli uffici come ha riferito il primo cittadino a Positanonews, di saranno cambiamenti anche se ancora non si sa nulla di preciso . Dalle prime indiscrezioni Donadio andrebbe , ma non subito, a Torre Annunziata, dove avrebbe un ruolo anche più importante , mentre Donato Sarno , apprezzato professionista e storico, potrebbe tornare al suo paese di origine Maiori in Costiera amalfitana o altra località più grande della provincia di Salerno, ovviamente sono solo voci, staremo a vedere . Staremo a vedere, in Atti amministrativi in perfetta trasparenza nell’ottica del rinnovamento, ma Positanonews ha voluto sapere dal sindaco Massimo Coppola quale sarà il segretario comunale prescelto? “Farò un concorso, un avviso e sceglieremo fra i migliori – ha detto il sindaco Massimo Coppola -, in settimana si farà l’avviso ed entro dieci giorni faremo la nomina. Cerco sempre di fare il meglio per Sorrento ” .