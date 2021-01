Sorrento, RSA S.Antonio il Sindaco nomina nuovi rappresentanti del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Morale.

Con Decreto Sindacale n. 1 del 07/01/2021, Massimo Coppola nomina quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Morale in parola i Sigg:

1) Fiorentino Antonino

2) Manzo Adele

Il Sindaco si riserva la facoltà di revoca della nomina nel corso del mandato, con o senza preavviso,

qualora l’operato dei nominati sia in contrasto con gli interessi e le finalità del Comune di Sorrento.

Il detto Ente fu fondato con il nome di “Mendicicomio S. Antonio” nel 1886 ed è uno degli enti controllati del Comune di Sorrento.

La struttura accoglie anziani che, per ragioni di salute o per motivi famigliari, non possono più risiedere presso il proprio domicilio. La residenza ha come fine quello di prendersi cura dei suoi ospiti non solo erogando loro servizi di tipo sanitario e socio-assistenziale, ma anche rendendo piacevole il loro soggiorno in RSA da un punto di vista umano, conferendo centrale importanza alla relazione che può instaurarsi tanto nel gruppo dei pazienti, quanto tra i pazienti e il personale che opera all’interno della casa di riposo.

Le attività

La struttura garantisce ai suoi ospiti un servizio di animazione il quale riveste un’importanza centrale nella vita della residenza, garantendo l’interazione tra i pazienti e stimolando la loro attività cognitiva.