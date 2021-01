Sorrento, rinnovo terza rata Tari: pubblicata la delibera. Rinvio della terza rata della Tari, la tassa sui rifiuti, dal 31 gennaio, al 30 aprile 2021. E’ quanto deliberato dal consiglio comunale di Sorrento nel corso dell’ultima seduta.

Il provvedimento, nelle ultime ore, è stato anche pubblicato sull’albo pretorio istituzionale dell’amministrazione.

Sia chiaro: l’atto riguarda esclusivamente i contribuenti in regola con il versamento delle precedenti due rate, alla data del 31 gennaio 2021.

«Un indirizzo, lo slittamento dei termini per il versamento, a favore dei contribuenti, dettato dall’emergenza sanitaria in atto – ha già spiegato il sindaco, Massimo Coppola – e che guarda in direzione dell’esigenza di contenere l’impatto economico negativo su cittadini ed imprese».

Intanto nei giorni scorsi il Comune di Sorrento ha concesso il semaforo verde allo sblocco definitivo di contributi una tantum, da mille euro ciascuno, a 409 richieste di bonus.

A queste si aggiungono una trentina di istanze bocciate e alcune rinunce.

Quello in via di pagamento è un riconoscimento economico finanziato interamente con risorse individuat e dall’amministrazione comunale di piazza Sant’Antonino. Nel corso dei prossimi giorni, alla luce del via libera alle graduatorie, avverranno le attese erogazioni dei soldi. La manovra riguarda piccole ditte e attività del territorio, a cui si legano anche titolari di licenze Ncc (noleggio con conducente), taxi e veicoli a trazione animale.

Fonte Metropolis