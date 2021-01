Sorrento. Ricorso al Tar, Di Prisco “Non mi sono costituito”. Ecco perché.

Sorrento ( Napoli ). Attesa per la discussione del ricorso al Tar Campania contro le elezioni che hanno visto affermarsi come sindaco Massimo Coppola. Il ricorso è stato presentato da alcuni cittadini sulla base del fatto che Marco Fiorentino non si sarebbe potuto candidare come sindaco in quanto incompatibile. Questo, secondo i ricorrenti, avrebbe portato a elezioni totalmente nulle. Dall’altra parte c’è chi ritiene che visto che Fiorentino non ha vinto le elezioni e neanche partecipato al ballottaggio l’elezione non ha comportato irregolarità. Nel caso di elezioni nulle si andrebbe di nuovo al voto. I precedenti sono contrastanti, ancora non è stato reso noto il parere del super esperto del Comune, ma si pensa ad una decisione nel merito che possa colpire forse la lista di Marco Fiorentino ma non annullare totalmente il voto, o lasciare le cose come stanno perchè comunque Fiorentino è stato dichiarato incompatibile, ma egli stesso si è difeso contestando questa valutazione. Il Comune si è costituito con l’avvocato Pasetto, poi sindaco, assessori e consiglieri si sono costituiti con propri avvocati. La notizia è che una figura così importante come il Presidente del Consiglio non si costituisca, “Ho deciso di non costituirmi perché non ho fatto nulla di illegale, abbiamo convalidato gli eletti dopo il vaglio della commissione centrale e sulla base di quella valutazione abbiamo votato, mi sento sereno. A prescindere dalla sentenza finale che esprimerà il TAR sono tranquillo qualsiasi sia il risultato finale. Vedo difficile che si possa tornare al voto, ma se dovesse succedere io personalmente sono prontissimo. Per me si può votare anche domani, il problema sicuramente non è il mio. In conclusione voglio esprimere la mia totale fiducia nella magistratura”.