Sorrento, recuperati ed avviati allo smaltimento 24 pneumatici abbandonati all’ingresso della pineta le Tore. A darne la notizia è il Presidente del Consiglio Comunale di Sorrento, Luigi Di Prisco:

Pochi minuti fa sono stati recuperati e avviati allo smaltimento n.24 pneumatici abbandonati all’ingresso della pineta le Tore. Nel condannare pubblicamente questo atto di barbarie fatto indiscriminatamente da parte di qualche lestofante, invito tutti coloro che siano informati dei fatti o che abbiano visto qualcosa a rivolgersi quanto prima alle autorità competenti perché portare un numero considerevole di pneumatici, sicuramente non trasportati con un auto visto il volume degli stessi è un evento che non può passare inosservato. A breve si cercherà come amministrazione comunale, così come già svolto alcuni anni fa, con importanti risultati lungo via nastro verde e via nastro azzurro ad installare delle foto trappole o sistemi simili per scovare ed assicurare alla giustizia chi attenta con questi vili atteggiamenti il bene comune!