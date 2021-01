Sorrento. Questa mattina per un cantiere verso Sant’Agnello cambia il piano traffico sul Corso Italia o. Lavori che condizioneranno per alcune settimane la mobilità in tutta la Penisola Sorrentina. Fino al prossimo 26 marzo, infatti, questo tratto dell’arteria sarà chiuso alla circolazione per l’intero arco della giornata.

Da questa mattina, quindi, scatta il piano traffico straordinario predisposto dal comando della polizia municipale. L’ordinanza del colonnello Rosa Russo impone il divieto di transito veicolare ed anche pedonale tra il vico I Rota ed il vico II Rota. All’incrocio di Marano sarà sospeso l’obbligo di svoltare a destra per chi proviene da via degli Aranci. In pratica ciò significa che auto, scooter e mezzi pesanti fino a 3,5 tonnellate (per quelli oltre c’è il divieto) in uscita da Sorrento potranno percorrere il viale Nizza e proseguire lungo via Rota verso Sant’Agnello.

I Tir oltre le 3,5 tonnellate potranno, invece, attraversare via Rota in direzione di Napoli, però solo tra le 14 e le 16 e dalle 18 alle 7 del mattino successivo. Per quanti da Sorrento o Massa Lubrense vorranno uscire dalla Costiera si consiglia di utilizzare la viabilità alternativa lungo la fascia collinare.

Anche l’Eav ha previsto orari particolari per il servizio su gomma.

Linea “A“ – Linea “C piano“ e collegamenti notturni effettueranno:

da Massalubrense regolare fino incrocio Marano – viale Nizza –via Rota – Via Crawford – via Fiorentino – via Castellano – viale dei Pini regolare percorso

da Meta regolare fino Sant’Agnello – via Crawford – via Rota – via Califano – via Rota – piazza Tasso – Corso Italia – Marano – via degli Aranci e regolare percorso.

Linea “C Sant’Agnello e Trasaelle” effettueranno M.Piccola – Stazione – incrocio Marano – viale Nizza –via Rota – Via Crawford – via Fiorentino – via Castellano – viale dei Pini – Corso Italia – ( Trasaelle ) – via Crawford e regolare percorso.