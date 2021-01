Sorrento, protesta a Piazza Tasso contro la didattica a distanza

Sorrento. Nonostante il maltempo, il freddo e la pioggia in Piazza Tasso si sono riuniti alcuni genitori per protestare contro la didattica a distanza e chiedere con fermezza la riapertura delle scuole affinché i bambini ed i ragazzi possano tornare al più presto tutti in aula per una didattica in presenza. La Campania risulta la regione fanalino di coda in Italia per la riapertura delle scuole, creando non pochi disagi a famiglie e ragazzi. La rappresentanza dei genitori presenti oggi in Piazza Tasso, anche con un po’ di colore e giocosità, spera che la propria richiesta venga ascoltata e che al più presto si riaprano le porte delle scuole. E sottolineano l’assurdità di vedere centri commerciali pieni di gente, anche di mamme in compagnia dei figli, mentre le scuole restano ancora in gran parte chiuse mentre potrebbero garantire una frequenza sicura nel rispetto delle norme anti-covid.

Ci uniamo all’appello di questo gruppo di genitori chiedendo che in Campania si torni a studiare in presenza, garantendo anche pari opportunità e condizioni ai ragazzi considerando che non tutti hanno la possibilità di effettuare una DAD nelle migliori condizioni vivendo magari in abitazioni dove la linea internet non è sufficiente oppure non possedendo computer adeguati o dovendo condividerli con altri fratelli.