Sorrento, Profondo Rosso:  Scuola scombussolata

Benché sia trascorso un anno dalla prima sospensione dell’attività didattica in aula nulla è stato fatto per consentire un sicuro rientro a scuola degli studenti e dei loro docenti. Nessuno si è reso conto che l’acquisto dei banchi con le rotelle poteva essere rinviato mentre sarebbe stato opportuno dotare non solo gli ingressi principali ma le singole aule di igienizzanti da scaricare con apparecchi a pedale e non premendo con la mano un bottone che, nell’arco di una giornata, verrà toccato centinaia di volte. Nelle scuole non dovrebbe essere ammesso nessun estraneo in orario scolastico, dovrebbero essere vietati palloncini e bolle di sapone perché scoppiando rilasciano fiato e saliva dei soffiatori. Le scuole dovrebbero funzionare, gli allievi dovrebbero frequentarle, i docenti dovrebbero tornare ad occupare le loro cattedre ma si sta andando avanti annunciando riaperture puntualmente smentite, ordinanze che regolano periodi limitati che vengono modificate da altre ordinanze emesse dallo stesso organo o da altri organi dello Stato, colori pandemici che cambiano settimanalmente.

Queste decisioni mutevoli e di breve durata hanno sconvolto la vita dei cittadini e delle imprese, hanno spazzato via quel po’ di ordine e di armonia che ancora regnavano nella nostra vita, ci hanno frastornati, storditi, turbati, sconvolti. Ma i giovani sono stati chiamati a pagarne il prezzo più alto perché i loro piani, i loro progetti i loro programmi sono stati mandati all’aria, la scuola è scombussolata perché ha fatto tutto ciò che poteva fare, tutto ciò che era stato ad essa ordinato, conoscendo la scuola sono certa che dirigenti e docenti non hanno esitato di mettere le mani nelle proprie tasche per fare qualcosa in più e meglio, ad alcuni saranno cadute le braccia qualcuno si è arreso ed ha gridato il suo BASTA, ma tanti, tantissimi non si sono arresi e non si arrenderanno.

Onde evitare che la situazione diventi irrecuperabile è necessario che coloro che ci guidano evitino di catapultarli nel baratro e capiscano che è necessario stanziare e spendere per la scuola somme ingenti. Le somme che si spenderanno per far arrivare tutti gli studenti tutti i giorni a scuola non sono spese voluttuarie, inutili, non possono e non debbono entrare nel calcolo del pareggio di bilancio, ma sono spese utili, necessarie, non rinviabili, sono investimenti culturali che dovranno essere inseriti nei debiti fuori bilancio perché non preventivati e non preventivabili. Per gli studenti che frequentano le scuole del paese nel quale abitano sarà sufficiente utilizzare gli autobus scolastici esistenti e noleggiare od acquistare quelli che mancano. Per gli studenti della scuola media superiore sarebbe opportuno evitare l’utilizzo dei mezzi di trasporto ed allestire collegi, postazioni di ascolto, sale per conferenze, campus, etc., in modo da trasferire i ragazzi dal paese dove ha sede la loro scuola al proprio paese solo il sabato e dal loro paese alla scuola nella tarda mattinata del lunedì … o allestire in ciascun paese postazioni di videoconferenza dove, con servizio taxi, i docenti potranno recarsi periodicamente.

prof. Francesca LAURO