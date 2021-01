Sorrento piange la prematura scomparsa del 42enne Roberto Fiorentino

Sorrento. La notizia della prematura scomparsa di Roberto Fiorentino sta facendo il giro del web tra lo sconforto ed il dolore degli amici e dei conoscenti. Roberto aveva solo 42 anni ed era amato e benvoluto per la sua bontà d’animo ed oggi sono in tanti a piangerne la dipartita. Tra tutti vogliamo riportare il post del commendatore Gaetano Mastellone: “Ciao Robby, questo 2021 inizia molto peggio di quanto sperassi! Te ne sei andato ancora giovane. Dio ti ha voluto vicino a Lui. Mi resta il ricordo della tua videochiamata che mi hai fatto il giorno di Natale. Hai combattuto come un leone. Da Amici abbiamo vissuto tanti momenti di Sport. Sono distrutto! Da lassù sono certo che ci donerai la tua voglia di vita e il tuo sorriso. Ciao Robby. Riposa in pace”.