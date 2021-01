Sorrento. Percorso Meccanizzato dopo il no del Tar ancora incertezza, ma tutte le opere per la viabilità sono castelli in aria mentre le strade vanno a pezzi. Siamo nel 2020, passano gli anni e i progetti per la viabilità in Penisola sorrentina che erano oggetto principale di discussione della politica locale sono rimasti castelli in aria. Non parliamo solo del percorso meccanizzato , ma anche dei tanti progetti , fra cui la funicolare Sant’Agata di Massa Lubrense con Sorrento, insomma tanti proclami, inchiostro e post su web sprecati. Agorà ha fatto ampi servizi sulla vicenda del ricorso al tar perso dalla Compagnia dalle ATI, associazioni temporanee di imprese, dei Giovani di Sorrento e dal Consorzio Co.Meta di Milano con la Sce Project di Milano e dalla Leitner di Vipiteno , il Comune dunque, poteva tener conto solo della Acamir e non prendere in considerazione questi progetti , quindi saranno le ATI Syntagma di Perugia e la ENG di Napoli a dover elaborare una proposta poi il Comune dovrebbe approvarla in consiglio comunale e decidere se fare il project financing o l’appalto, in entrambe le ATI ci sarebbero tecnici sorrentini da supporto. In ogni caso approvato il progetto dopo la pubblica utilità si dovrà decidere a chi dare il tutto, da qui poi potrebbe tornare in gioco la Sorinvest di Gaetano Milano, anche se nell’operazione voluta da Aponte manca il coinvolgimento di tanti imprenditori come si voleva all’inizio, insomma l’ampio servizio di Agorà non scioglie i dubbi. Come si farà col project financing o in appalto? La seconda soluzione è quella che è stata prospettata da chi ha anche sostenuto il sindaco Massimo Coppola ed è anche giusta, secondo noi, visto che opera del genere si autofinanziarebbe, come è successo col parcheggio Lauro, e confermato da uno studio del ragionier Limauro. Da Napoli De Luca Governatore della Regione Campania ha annunciato vari interventi, non solo in penisola sorrentina, pensiamo alla funivia Agerola – Amalfi, a quanto pare solo una galleria , nel breve tratto Minori – Maiori ha ricevuto i finanziamenti . Crediamo che molti questi progetti saranno castelli in aria, come spesso succede, intanto non si pensa a migliorare l’esistente, in Penisola sorrentina sono tante le strade a pezzi, tanti gli interventi da fare di miglioramento dell’esistente, ma solo sui grandi progetti si può avere uno spazio politico e soldi, speriamo che vengano finalizzati per il bene del paese.