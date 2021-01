Sorrento, parte l’Isola Ecologica del Tesoro 2021

Sorrento. Domenica 17 gennaio, dalle ore 10 alle ore 12 e trenta, nei pressi della chiesa parrocchiale di Priora, primo appuntamento per le domeniche dell’Isola Ecologica del Tesoro 2021, iniziativa promossa dal Comune di Sorrento e da Penisolaverde Spa. “Sarà possibile conferire l’olio di frittura usato – spiega l’assessore all’Ambiente, Valeria Paladino – ottenendo una bottiglia di olio extravergine di oliva per ogni 10 litri di olio esausto. Seguiranno gli appuntamenti del 7 febbraio in piazza Angelina Lauro e del 7 marzo alla frazione di Casarlano. Il corretto conferimento, ai fini del riciclo, dell’olio esausto di natura domestica riveste un’importanza fondamentale e rappresenta un gesto concreto a tutela dell’ambiente”.