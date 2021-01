Sorrento. Nel pomeriggio di ieri, martedì 12 gennaio, si era resa necessaria la chiusura di Via Capo al traffico veicolare e pedonale per la presenza di un grosso masso pericolante, situato a circa 40 metri di altezza, tra l’Hotel Capodimonte ed il rivolo Neffola. Questa mattina è stata eseguita con successo l’operazione di disgaggio del masso con la conseguente messa in sicurezza della parete rocciosa, a tutela dell’incolumità pubblica.

(foto di Peppe 105)