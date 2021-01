Sorrento, oggi è ripreso lo screening gratuito con i tamponi donati da MSC in collaborazione con Fondazione Sorrento. Prosegue a Sorrento la campagna di screening gratuito della popolazione attraverso tamponi rapidi antigenici, per arginare la catena dei contagi da Covid-19 sul territorio. L’iniziativa, resa possibile grade alla donazione della Msc Foundation e in collaborazione con la Fondazione Sorrento, è ripresa oggi, domenica 10 gennaio 2021, in piazza Angelina Lauro. I test saranno effettuati dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

Tutto procede regolarmente, come testimoniato dal video di Positanonews. Sul posto anche la polizia a monitorare la situazione.