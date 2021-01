Sorrento, nel ricordo di Roberto Fiorentino iniziativa di solidarietà

La divisa con le quali il Sorrento è sceso in campo a Cerignola andrà all’asta per una raccolta fondi in beneficenza all’AIRC, Associazione italiana per la ricerca sul cancro

Sorrento – Il Sorrento 1945 ha attivato un’iniziativa di solidarietà in ricordo di Roberto Fiorentino.

La divisa con la quale il Sorrento è sceso in campo a Cerignola andrà all’asta per una raccolta fondi in beneficenza all’AIRC, Associazione italiana per la ricerca sul cancro, tutto tramite il gruppo si Facebook “PER SEMPRE ROBY ❤️RF78 🦁”.

Le maglie saranno messe all’asta singolarmente nei giorni di venerdì 8 e sabato 9 gennaio ed avranno una base d’asta singola maglia 50 euro con un rialzo minimo di 10 euro ed i vincitori dovranno effettuare il versamento della cifra direttamente all’AIRC, tramite bollettino postale o bonifico bancario.

Roberto Fiorentino è stato colpito dal cosiddetto ‘male del secolo’, ossia il cancro che a volte non ti lascia scampo, ha combattuto giorno dopo giorno, ha tentato il tutto per tutto ma a soli 42 anni non ce l’ha fatta.

Una sofferenza sostenuta dalla speranza di poter superare un ostacolo che non gli ha lasciato quella opportunità che tanto ha inseguito.

