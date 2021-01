Sorrento, lutto per la scomparsa della signora Rosa, mamma del collega Nino Esposito. Anche la redazione di Positanonews si unisce al dolore per la scomparsa della signora Rosa, mamma del collega Nino Esposito. Proprio il figlio le ha porto il suo ultimo saluto anche tramite un pensiero pubblicato sulla sua pagina Facebook, che riportiamo di seguito:

Ciao Mamma Rosa,

Dopo una vita dedicata agli altri e gli ultimi anni di estrema sofferenza, ci ha lasciati per raggiungere in Paradiso un meritato riposo. Un forte abbraccio mamma, riposa in pace.

Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia intera.