Abbiamo chiesto a Nello Di Nardo se fosse opportuno realizzare un Covid Center per i vaccini in penisola sorrentina. Di Nardo ha dichiarato: «Dovremmo farlo con grande responsabilità, ma abbiamo già problemi con l’ospedale di Sorrento che non esiste quasi più. Come “Forza Italia” ci stiamo attivando perché un territorio che parte da Vico Equense ed arriva a Massa Lubrense non è dotato di una struttura sanitaria adeguata per poter dare risposte ed assistenza non solo ai malati di Covid ma anche ai portatori di altre patologie. La politica ha le sue colpe e se non ci sarà un intervento radicale non avremo sicuramente quello che ci aspettiamo come cittadini. Certamente il Covid sta mettendo in difficoltà tutto il paese ma sta mettendo in difficoltà soprattutto coloro che non hanno un aiuto da parte dello Stato”.