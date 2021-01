Sorrento: le idee per migliorare la viabilità di Giosuè Volpe, storico Maresciallo dei vigili

Sorrento. Ieri il direttore di Positanonews Michele Cinque ha intervistato un grande pezzo di vita della Penisola sorrentina: Giosuè Volpe, storico Maresciallo dei vigili. Abbiamo parlato della storia di Sorrento. Poi ci ha presentato delle proposte per migliorare la viabilità – come si vede nel video – che ancora adesso potrebbero essere applicate. Delle idee che non hanno un prezzo elevatissimo ma che potrebbero migliorare il transito in alcune zone cruciali come via Marziale, via del Mare, via degli Aranci.