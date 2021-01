Sorrento, l’Avv. Gaetano Milano lancia l’idea di un centro vaccinazioni covid in penisola

Sorrento. L’Avv. Gaetano Milano, AD della Fondazione Sorrento, pubblica un post sulla sua pagina Facebook che riportiamo: “Forse una iniziativa congiunta da parte dei Sindaci della Penisola potrebbe indurre la Regione ad istituire un centro vaccinazioni-covid in penisola, magari a Piano di Sorrento (sede USCA?). Vari motivi lo richiederebbero, primo fra tutti la difficoltà a raggiungere le sedi autorizzate, il fatto che le sedi autorizzate già presentano una forte densità abitativa. Il prossimo vaccino in arrivo – Moderna – non richiede particolari dotazioni per la sua conservazione e non credo che la struttura sanitaria andrebbe incontro a costi aggiuntivi vista anche la disponibilità dei medici del territorio a collaborare e della risposta sempre pronta delle realtà territoriali locali a prendersi la loro parte di carico. Perché no?”.